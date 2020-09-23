مراقبو التعليم بالبلديات يطالبون وزارة المالية والمصرف المركزي بصرف مرتبات المعلمين الجدد ومستحقات المعلمين المتأخرة

أصدر مراقبو التعليم بالبلديات بيانا اليوم الأربعاء طالبوا فيه وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بصرف مرتبات المعلمين الجدد ومستحقات المعلمين المتأخرة.

واستنكر مراقبو التعليم في بيانهم ما وصفوه بـ”تلكؤ ومماطلة” وزارة المالية والمصرف المركزي في صرف مستحقات المعلمين المشروعة والمتمثلة في العقود الجديدة والمتعثرة لسد العجز بالبلديات وعدم صرف علاوة الحصة وفروق الدرجة والعلاوة السنوية للمعلمين، إضافة لعدم صرف مكافئات مديري المدارس ومراقبي التعليم والتأخر في صرف مرتبات معلمي الميزة.

وأدان المراقبون ما اعتبروه قصورا من لجنة ترشيد المرتبات في الوفاء بالتزاماتها، وكذلك عدم جدية مجلس النواب في إقرار جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية لكل القطاعات.

وأمهل مراقبو التعليم بالبلديات في ختام بيانهم الجهات المسؤولة حتى نهاية نوفمبر القادم، محذرين من عدم تحملهم مسؤولية أي إجراءات تصعيدية تحدث نتيجة التقصير في تلبية مطالب المعلمين.

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