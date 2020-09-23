استمرار انهيار الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي.. أخر الأسعار

تراجعت أسعار الدولار الامريكي بشكل قياسي أمام الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من عدم الاستقرار في تداولات السوق السوداء “الموازي” في سوق المشير للعملات.

وتداول التجار الدولار عصر اليوم الاربعاء خلال اخر تحديث بـ 5.50 ديناراً ، فيما سجلت حوالة تركيا 5.53 ديناراً، وهبط اليورو إلى 6.40 ديناراً.

ويعيش الدولار حالة من عدم الاستقرار بعد التطورات الاخيرة، وسجل صباح اليوم 5.64 ديناراً في أعلى سعر له في تعاملات الاربعاء.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 5.50 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.53 دينار

اليورو = 6.40 دينار

الباوند = 7.00 دينار

الدينار التونسي = 2.00 دينار

الجنية المصري = 0.34 دينار

الليرة التركية = 0.73

الذهب الكسر عيار 18 بـ 225 دينار للجرام.

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