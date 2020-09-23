“العمل والتأهيل” تستعد لفعاليات أسبوع ريادة الأعمال

قام رئيس المجلس الاستشاري الوطني للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في ليبيا، رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية لوزارة العمل والتأهيل، باستعراض الخطط والبرامج المزمع تنفيذها خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي سيقام خلال الأيام من 16 حتى 22 من نوفمبر.

وبحث المجتمعون المقترحات المقدمة من شركة رسل الحضارة للتعليم والتدريب باعتبارها المنظم لفعاليات الأسبوع، بالإضافة لبحث آليات التنسيق مع الجهات المستهدفة للمشاركة في تنفيذ الفعاليات في مختلف المدن والمناطق، وتحديد الجهات المستهدفة بالدعم والرعاية لتنفيذ فعاليات الأسبوع.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب التعاون الفني بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية والتطبيقية، وأعضاء مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة وهيئة الأبحاث والمنظمة الوطنية للشباب الليبي.

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