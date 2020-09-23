“السراج والمشري” يؤكدان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط ومراجعة حسابات المصرف المركزي

عقد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اجتماعا اليوم الأربعاء أكدا فيه على ضرورة التقيد ببيان “السراج” الصادر في 21 أغسطس والذي نص على وقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ما جاء في ذلك البيان من ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.



كما جدد الجانبان التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 والذي حُددت فيه مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية؛ أمنية واقتصادية وسياسية، تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

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