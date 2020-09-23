شركة زلاف ليبيا النفطية تطور حقل العطشان

قامت الفرق الفنية التابعة لشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بعملية بمسح لمنطقة الامتياز رقم (م.ن 210) والتي تشمل حقل العطشان، إضافة إلى الكشف عن حالة الآبار التي تم حفرها في السابق، والمنشآت المختلفة كمهبط الطيران والطرق البينية لمنطقة الامتياز والطبيعة الطوبوغرافية للمنطقة بالكامل.

وقامت الفرق الفنية بتتبع المسارات الممكنة لخط تصدير الغاز المستقبلي الذي سيقوم بتغذية محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي بمعدل ضخ يبلغ حوالي 150مليون قدم مكعب يوميا.

يذكر أن الشركة قامت بالتعاقد مع احدى الشركات العالمية المختصة للقيام بدراسة تطوير الحقل بعد أن تبنته إدارة الشركة وجعلته من مشاريعها الاستراتيجية لعام 2020

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