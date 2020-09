أخبار ليبيا24 أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأربعاء، أن الشركة باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط. وقال محمد بالقاسم بن شتوان، وفقًا لمكتب إعلام شركة الخليج العربي للنفط، إن ميناء الحريقة النفطي في طبرق سيستقبل، اليوم الأربعاء، الناقلة (دلتا هيلس) لنقل كمية مليون برميل من […]

The post الخليج العربي تعلن بدء عملية تصدير النفط الخام من ميناء الحريقة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24