هبوط كبير لسعر صرف الدولار في السوق الموازي

شهدت أسعار العملات تراجعا كبيرا اليوم الأربعاء بالسوق الموازي، حيث انخفض سعر صرف الدولار مساء اليوم حوالي 4% عن سعره الذي افتتح به التدوال صباحا.



وقال تاجر عملة في تصريح لصحيفة صدى إن سعر صرف الدولار يشهد تراجعا مساء اليوم حيث تراوح السعر بعد الساعة الثالثة مساءً بين 5.35 و5.40 دينار للدولار الواحد، بعدما افتتح السوق صباح اليوم على سعر صرف 5.60 دينار، وكان قد تداول يوم الأمس على سعر صرف 5.84 دينار.

وعزى التاجر سبب هبوط السعر إلى توارد أنباء عن قرب الإعلان عن تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي وبيعه للتجار بسعر موحد، بحسب قول التاجر.

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