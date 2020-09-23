اقتصاد

“مجلس الأعمال” يبحث تعزيز التبادل التجاري مع إيطاليا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اليوم الأربعاء عقد جلسة حوار مع القنصل الإيطالي والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال الليبي الإيطالي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها مجلس أصحاب الأعمال الليبيين لتنشيط وتعزيز العلاقات التجارية الليبية الإيطالية.

وكانت غرفة التجارة والصناعة سبها قد دعت في وقت سابق كافة منتسبيها ورجال الأعمال بالبلدية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي المنعقد في أكتوبر المقبل في مدينة إسطنبول.

وفي السياق ذاته لفت مجلس أصحاب الأعمال إلى أن عدد الحضور سيكون محدودا لمراعاة التباعد الاجتماعي نظرا لانتشار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أكدت احد الاخبار ان هناك امًوال ليبية واموال اماراتية يتم سرقتها وتهريبها من بعض القطاعات الرءيسية لليبيا – الى الكناءس والرهبان الصليبيين في لبنان وايطاليا وفرنسا – ويقوم بهذه العملية مجموعة من العملاء الذين يعملون في مصارف خارحية – وتم ضبط ان هناك شركات وهمية تقوم بعملية السرقة والاحتيال – بوثائق مزورة وأختام وجوازات سفر مزورة –
    حتى الشعب الشباب اللبنانين قانوا بصورة مضادة هاجموا فيها مقرات البرلمانيين المتورطين وقامت الجماهير الغاضبة في لبنان بتكسير سيارات البرلمانيين وحرق ممتلكاتهم – وطالبوا بمحاكمة القسسينً والرهبان محاكمة شرعية بما اختلسوا من امًوال المخصصة للاصلاحات والكهرباء – واعانة المواطنين –
    فعلى ذلك يجب على الليبيين إيقاف تصدير النفط الليبي حتى يتلقون إصلاحات تنفيذية داخل موسسات وبلديات دولتهم حتى لا تضيع جهود حكوماتهم هباء منثورا ….. في افواه السفهاء والمختلسين .

    رد