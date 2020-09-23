“مجلس الأعمال” يبحث تعزيز التبادل التجاري مع إيطاليا

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اليوم الأربعاء عقد جلسة حوار مع القنصل الإيطالي والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في كلا البلدين والمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال الليبي الإيطالي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها مجلس أصحاب الأعمال الليبيين لتنشيط وتعزيز العلاقات التجارية الليبية الإيطالية.

وكانت غرفة التجارة والصناعة سبها قد دعت في وقت سابق كافة منتسبيها ورجال الأعمال بالبلدية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي المنعقد في أكتوبر المقبل في مدينة إسطنبول.

وفي السياق ذاته لفت مجلس أصحاب الأعمال إلى أن عدد الحضور سيكون محدودا لمراعاة التباعد الاجتماعي نظرا لانتشار فيروس كورونا.

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