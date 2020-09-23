“حسني بي”: الدولار سيهبط إلى أقل من 4 دينار إذا اتخذت هذه القرارات

أكد رجل الأعمال “حسني بي” أن سعر صرف الدولار سينخفض إلى ما دون الـ4 دينار للدولار الواحد في حال تم اتخاذ عدد من القرارات من الحكومة والمصرف المركزي.



وقال “حسني بي” إن سعر صرف الدولار سيهبط إلى أقل من 4 دينار إذا تم إلغاء الدعم وصرف علاوة الزوجة والأبناء وهو إجراء سيحقق إيرادا أفضل لـ80% من الشعب وضد مصلحة المهربين والأغنياء، إضافة إلى ضرورة فتح المقاصة من المصرف المركزي بين فروع المصارف شرقا وغربا وجنوبا.



وأضاف أنه ينبغي على المصرف المركزي بيع دولارات بما يعادل 1.2 مليار دولار شهريا للجميع وبدون قيود بسعر موحد ورسم موحد (183%) أي 3.95 دينار للدولار الواحد للحكومة والشعب والدعم بدون أي استثناءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية