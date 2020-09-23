ديوان المحاسبة يناقش الملف التنفيذي لمشاريع الكهرباء

تابع رئيس ديوان المحاسبة بالحكومة الليبية، رفقة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات، الموقف التنفيذي لمشروعات ملف الكهرباء.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير الصناعة، استعراض نتائج الاجتماعات السابقة والحلول التي اتخذتها الهيئة في بحث أسباب انقطاع الكهرباء، إضافة للوقوف على الإجراءات التعاقدية لمشروعات الكهرباء التي تزمع الهيئة إبرامها للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وحث رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح في نهاية الاجتماع هيئة الكهرباء على ضرورة إتمام هذه الإجراءات والبدء بالتنفيذ.

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