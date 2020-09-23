“صنع الله” يناقش مع السفير الألماني الوضع الأمني بالمنشآت النفطية وخطط المؤسسة لإعادة الإنتاج تدريجيا

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر المؤسسة بطرابلس مع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”.



وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة فقد ناقش الاجتماع الوضع الأمني بالحقول والموانئ النفطية، والإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج وفق خطط مدروسة تم وضعها من قبل المستشارين والمختصين بالمؤسسة.



وتناول الاجتماع كذلك التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الألمانية في مجال النفط والغاز.

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