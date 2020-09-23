ديوان المحاسبة بالبيضاء يتابع الإجراءات التعاقدية لمشروعات الكهرباء بالمنطقة الشرقية

عقد رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء “عمر عبد ربه صالح” اجتماعا اليوم الأربعاء مع رئيس الهيئة العامة الكهرباء والطاقات المتجددة “فخري المسماري”، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد الرحمن لحيرش” ووزير الصناعة بالحكومة “السنوسي صالح السنوسي”.

وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بالبيضاء فقد ناقش الاجتماع الحلول التي اتخذتها الهيئة العامة للكهرباء لحل أزمة انقطاع الكهرباء، والوقوف على الإجراءات التعاقدية لمشروعات الكهرباء التي تزمع الهيئة إبرامها لأجل القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وأكد رئيس الديوان على ضرورة سرعة إتمام هذه الإجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة بالبيضاء “أحمد عبدالعاطي” ومدير عام الإدارة العامة لفحص العقود ومراجعة الدفوعات ومتابعة تنفيذ الدفعات المكلف بالديوان “أسامة السعيطي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية