مؤسسة النفط وشركة مليتة تناقشان الإعادة التدريجية لإنتاج النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعا أمس الثلاثاء بمقر المؤسسة بطرابلس مع رئيس لجنة الإدارة بشركة مليتة للنفط والغاز “حسين بوسليانة”، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة “أبو القاسم شنقير” وعدد من المسؤولين.

وتناول الاجتماع الإعادة التدريجية لإنتاج النفط والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لضمان سلامة العاملين وأعمال الصيانة ببعض المواقع التي تحتاج للصيانة والتجهيزات اللوجستية لضمان استقرار الإنتاج وسيره بالشكل الأمثل.

وأكد “صنع الله” على أن المؤسسة ستعمل من خلال التنسيق مع شركاتها لإعادة الإنتاج تدريجياً، آخذة في الاعتبار تطبيق كافة معايير وتدابير السلامة الوقائية من جائحة كوفيد 19، مضيفا أن عودة الإنتاج خطوة هامة من أجل دعم الاقتصاد الليبي، ومن المتوقع خلال الأسابيع القادمة زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية