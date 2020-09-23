دخول أول ناقلة لميناء الحريقة بعد إعادة فتح النفط لتحميل مليون برميل من الخام

دخلت الناقلة “دلتا هيلس” اليوم الأربعاء إلى ميناء الحريقة النفطي بطبرق لتحميل النفط الخام كأول ناقلة تدخل الميناء بعد استئناف العمل بالموانيء النفطية الليبية.

وقال رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان” إن الناقلة ستشحن كمية مليون برميل من النفط الخام من خزانات ميناء الحريقة النفطي، الأمر الذي سيمكن من إعادة التشغيل والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسلة.

وأضاف أن عملية شحن الناقلة ستستغرق حوالي 32 ساعة، ويأتي ذلك بعد رفع الحظر عن الحقول والموانئ النفطية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية