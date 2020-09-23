الدينار يصعد بقوة أمام العملات الأجنبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الليبي مع إغلاق التداولات اليوم في سوق المشير، وتراجع الدولار بمقدار 60 قرشا بالمقارنة مع سعر إغلاق أمس وتم تداوله ب5.380 دنانير، فيما تراجعت قيمة الدينار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 60 قرشا وتم تداوله بـ5.410 دنانير.

وانخفضت قيمة اليورو أمام الدينار في سوق المشير، وتم تداوله بـ6.090 دينار، كما تم تداول الليرة التركية بـ72 قرشا، بينما سجل الدينار التونسي أمام نظيره الليبي انخفاضا واضحا وبلغت قيمته دينارين وقرشا واحدا.

وسجلت أسعار العملات تذبذبا ملموسا على صعيد التعاملات منذ الجمعة الماضية بعد أن أعلن الجيش الوطني عن إعادة ضخ النفط والسماح بعمليات التصدير والإنتاج.

ويرجح تجار أن تشهد العملات الأجنبية مزيدا من التذبذب خلال الساعات القادمة في تداولات “واتساب وفايبر”.

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