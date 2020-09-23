“شركة الواحة للنفط” تؤكد استعدادها الكامل للإنتاج إذا رفعت القوة القاهرة من قبل المؤسسة

أكد عضو مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط “علي الفارسي” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس مجلس إدارة الشركة “أحمد عمار” قد أكد أن شركة الواحة مستعدة للإنتاج إذا رفعت القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط رغم الخطة الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد “الفارسي” ضمن تصريحه لصدى أن شركة الواحة تعمل على تعقيم مرافقها الإنتاجية بالميناء والحقول استعداد لصدور قرار رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة، مشيرا إلى أن الشركة عملت على تطوير وصيانة عدد من الآبار استعداد لاستئناف عملها.

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