عضو بمجلس النواب: “الكبير” غير معترف بأي سلطة في الدولة وتجاوز الجميع وأصبح دولة داخل الدولة

قال عضو مجلس النواب بطرابلس “أبوبكر سعيد” اليوم الأربعاء إن محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” غير معترف بأي سلطة في الدولة وتجاوز الجميع وأصبح دولة داخل الدولة.

وأضاف “أبوبكر سعيد” في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مصرف ليبيا المركزي منقسم بين شطرين، ولا وجود لإصلاحات نقدية ولا خدمات بنكية كباقي الدول ولا حلول لنقص السيولة النقدية ولا معالجة لسعر الصرف.

وأكد عضو مجلس النواب على أن توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها مصرف ليبيا المركزي وتغيير إدارته بكفاءات مهنية وطنية بات أولوية قصوى ويجب أن يتم اليوم قبل الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية