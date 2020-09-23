وصول ناقلة نفط إلى ميناء بنغازي تحمل مادة الوقود الخفيف

بنغازي 24 سبتمبر 20202 (وال) -رست في الساعات الأولي من صباح أمس الإربعاء, في ميناء بنغازي, ناقلة نفط علي متنها مادة الوقود الخفيف (الديزل), والتابعة لشركة سرت للنفط.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية, صرح المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء, السيد ربيع خليفة قائلا” العجز ناتج عن نقص الوقود الخفيف, والسبب تأخر وصول الناقلة, حيث نفذت كمية الوقود الموجودة لدى شركة الكهرباء في 20 سبتمبر الجاري, والناقلة وصلت اليوم, وتأخرت ثلاثة أيام مما أسفرت عن استمرار طرح الاحمال في كل المدن والمناطق, لمدة تصل من 6 إلى 8 ساعات, وأحيانا تصل إلى 9 ساعات,سوء على المنطقة الشرقية, أو الوسطى, والصحراء, مضيفا أن عملية تزويد الوقود للشركة العامة للكهرباء, تتم دون مطالبة, سوء إلى شركة سرت للنفط أو شركة البريقة لتسويق النفط والغاز, نتيجة لوجود عقود واتفاقيات مسبقة, مطالبا شركة البريقة بضرورة تزويدنا بالكميات المتفق عليها, وبشكل مستمر ودون تأخير”. (وال بنغازي) س خ.

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