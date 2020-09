أخبار ليبيا24 كشف عضو مجلس النواب بطرابلس أبوبكر سعيد أن مصرف ليبيا المركزي منقسم بين شطرين، ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير غير معترف بأي سلطة في الدولة وتجاوز الجميع وأصبح دولة داخل الدولة. وأضاف سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” لا إصلاحات نقدية ولا خدمات بنكية كباقي الدول ولا حلول لنقص السيولة النقدية ولا […]

