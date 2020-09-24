إطلاق سراح الشاب “ربيع العربي” المختطف بعد مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد بمدينة بنغازي

أكد منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين التي نظمت يوم الاثنين الماضي ببنغازي، أن الشاب الذي تم اختطافه بعد المظاهرة ويدعى “ربيع العربي” قد تم إطلاق سراحه ليلة البارحة، دون الكشف عن الجهة التي كانت تقف خلف اختطافه.

وكان عدد من المتظاهرين قد خرجوا مساء يوم الاثنين في مظاهرة أمام فندق تيبستي بمدينة بنغازي رافعين لافتات تندد بالفساد المستشري بالبلاد ومطالبين بمحاسبة الفاسدين المتغلغلين بأجهزة الدولة، قبل أن يقوم مجموعة من الأشخاص باختراق المظاهرة والتشويش على مطالبها والتعدي اللفظي على المتظاهرين.

وبعد فض المظاهرة وأثناء مغادرة المتظاهرين للساحة قام أشخاص، كانوا داخل سيارة تواجدت منذ بدء المظاهرة بجانب سيارات وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، باختطاف أحد المتظاهرين وهو “ربيع العربي” واقتياده إلى جهة مجهولة، وحمّل منظمو المظاهرة وزارة الداخلية مسؤولية سلامة الشاب المختطف وطالبوا بفتح تحقيق في واقعة الاختطاف.

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