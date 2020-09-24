“صنع الله” يبحث التعاون المشترك مع السفير الإيطالي بليبيا

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق له.

وبحث “صنع الله”، خلال الاجتماع، التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز .

وناقش رئيس المؤسسة الجهود المبذولة للإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج, إلى جانب بحث الأوضاع الأمنية بالحقول والمنشآت النفطية التابعة لشركات المؤسسة وما يرافقه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي اتخذتها في جميع مواقعها، حفاظًا على سلامة العاملين بغرض ضمان سير العملية الإنتاجية بالصورة المثلى.

وكانت “الوطنية للنفط” قد بحثت قبل يومين مع شركة “مليتة للنفط والغاز” الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، وذلك بعد ‘علان رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول النفطية الآمنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية