في ظل مخاوف من موجة جديدة لـ”كورونا”.. انخفاض أسعار النفط ‎

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، إثر المخاوف تجاه الطلب بعد الموجة الجديدة من حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، التي أعادت فرض قيود السفر على عدة دول.

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتًا مسجلة 41.43 دولارًا للبرميل.

وبالمقابل، سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط انخفاضًا بمقدار 37 سنتًا إلى 39.56 دولارًا للبرميل.

يذكر أن المخاوف تجاه الطلب بسبب الزيادة الجديدة بالإصابات أدى إلى ارتفاع الدولار حيث أصبح المستثمرون يتحولون إلى الأصول الأكثر أمانًا، الأمر الذي يضغط على أسعار النفط.

وبحسب خبراء الاقتصاد؛ فإن ارتفاع الدولار يؤدي إلى تقليص جاذبية النفط المسعر بالعملة الأميركية للمشتريين العالميين.

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