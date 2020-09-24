بلدية سوق الجمعة تدعم المظاهرات السلمية وتُحمل “الرئاسي” المسؤولية الكاملة لتدني الأوضاع المعيشية

أصدرت بلدية سوق الجمعة اليوم الخميس بياناً بشأن أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة والتظاهرات الليلية، حيث بينت أن ذلك جاء بسبب الأزمات المعيشية والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي لم تحل أزمة واحدة الأزمات طيلة السنوات الخمسة الماضية، وذلك ليس بغريب على حكومة لاتحرك ساكناً إلا حين تصل الأزمة إلى أعتاب أبوابها “بحسب البيان”.

وأوضحت البلدية أنها قد خاطبت الشركة العامة للكهرباء عدة مرات وكان ردها أن الشركة تقوم بصيانة عدة محطات حتى يتم تقليص عدد ساعات طرح الأحمال.

وقالت بلدية سوق الجمعة خلال بيانها أنها تدعم المظاهرات السليمة وتدعو إلى استمرارها، شرط الالتزام بسلميتها، مبينًا أنها تدين بشدة تخريب الممتلكات العامة والخاصة محملة مديرية أمن طرابلس المسؤولية الأمنية وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التظاهر ومنع المخربين من التخريب.

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