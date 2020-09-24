اقتصاد

“مراجع غيث”: نتساءل عن رفض عدة جهات اتفاق فتح النفط فهو خالٍ من السلطة … وانهيار المصارف بالشرق سيجر البنوك الأخرى

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة “مراجع غيث” في تصريح لقناة الحدث رصدته صدى الاقتصادية أن اقفال النفط كان نتيجة لعدة مطالب وليس لغرض اقفاله فعلاً ، بل إيرادات النفط كانت توزع بطريقة غير سليمة ولم يساهم في حلحلة أزمة السيولة وتحسين مستوى المعيشة .

“غيث” أوضح أن إيرادات النفط استخدمت لأغراض سياسية سابقاً ، وبهذا لفتح النفط لابد أن نفكر في وسيلة لاستفادة بعائداته لمصلحة المواطن ، وكانت هناك عدة اقتراحات من مؤسسة النفط وعدة جهات .

كما أوضح أن الاجتماع الذي عقد بروسيا كان بناءً على دعوة من الدولة الروسية بين كافة الأطراف الليبية فقط ، ولم يأخذ الوقت الطويل وما طرح يمس المواطن وليس في مصلحة أي طرف .

وأفاد “مراجع غيث” أن الاتفاق محاولة لحل مشكلة المواطن ، مشيراً إلى أن الاجتماع عرض فتح النفط برؤية جديدة وليس كالسابق .

وتابع بالقول: كانت لنا نقاشات وتصورات ولابد في النهاية أن يفتح النفط ، فكانت هناك نقاشات نتيجة ذلك ، مضيفاً أن النقاشات لم تأخذ أكثر من 24 ساعة ، وهدفنا فتح النفط وحل المشاكل العالقة بحياة المواطن ولن نختلف ولا أحد سيرفض هذا االاتفاق لأنه في مصلحة المواطن .

وأكد “غيث” أن أزمة الكهرباء آترث بشكل كبير على كافة القطاعات والمواطنين في بلد يصدر النفط ، مضيفاً أن الاتفاق سيساهم في تخفيف العبء على المواطن .

وأفاد غيث أن الحياة الاقتصادية سلسلة مرتبطة ، وأزمة الكهرباء تؤثر على المصارف والسيولة كذلك على المعيشة ، متسائلاً رفض عدة أطراف هذا الاتفاق فهو خالٍ من السلطة أو القوة بل لمصلحة المواطن وحل مشاكله .

وقال “غيث” هناك من يعارض فتح المقاصة والمدفوعات ، فإذا انهارت المصارف بالمنطقة الشرقية ، ستجر معها المصارف في ليبيا بالكامل فأزمة السيولة بدأت بقرار خاطئ وهو عدم فتح اعتمادات مستندية ل35 سلعة وهي التي تمثل القوة الشرائية ضخمة وقيمتها كبيرة و مستوردي هذه السلع الذين لجاؤوا إلى السوق الموازي وسحب النقد من المصارف وسببت أزمة فالبلاد ،والسبب الآخر هو تقليص السيولة التي ترسل إلى المصارف المنطقة الشرقية نتيجة الخلاف السياسي ، ولازلنا نعاني في آثار هذه المشاكل .

وأكد “مراجع غيث” أنه من حق الجميع أن ينتقد و يطالب بتعديل بنود الاتفاق وليس برفضه فهناك لجنة فنية ستطبق هذا الاتفاق بشكل متسلسل ، وتم البدء في الخطوة الأولى وهي “فتح النفط”

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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