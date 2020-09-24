انتعاش الدينار مُقابل الدولار.. الأسباب والسيناريوهات المُتوقعة

بعد إعلان إعادة ضخ النفط والسماح بعمليات الإنتاج والتصدير؛ ارتفعت قيمة الدينار أمام الدولار مسجلة 5.35 دينارًا مقابل العملة الأمريكية، وذلك في ختام تداولات الأربعاء.

ويرجح تجار أن تشهد العملات الأجنبية مزيدًا من التذبذب خلال الساعات القادمة في تداولات “واتساب وفايبر”.

ومما عزّز ارتفاع الدينار الليبي، تصريح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يوم الاثنين الماضي، بأنه يتوقع أن يشهد الإنتاج النفطي ارتفاعًا خلال الأسبوع المقبل بمقدار 260 ألف برميل يوميًا.

وفيما يخص التوقعات العالمية حول الاقتصاد الليبي؛ أشارت مجلة “بلومبيرغ” الأميركية إلى أن عام 2020 قد يكون صعبًا على اقتصاد ليبيا.

وذكرت أن الاقتصاد الليبي على مستوى دخل الفرد عالميًا يحتل المرتبة 24 عالميًا، فيما تشير التوقعات إلى تراجع دخل الفرد خلال العام الحالي إلى المرتبة 85 عالميًا، مما سيؤدي إلى تصاعد قيمة العملة الأميركية أمام الدينار.

يُشار إلى أن قفزة الدينار، يوم أمس، أحيت بارقة أمل بين الليبيين، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وبالأخص في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

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