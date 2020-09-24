خاص.. ديوان المحاسبة يؤكد لصدى القبض على المتهم بقضايا الرشوى والابتزاز “ص-ت”

أكد مصدر بجهاز ديوان المحاسبة طرابلس في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية القبض على عضو الديوان الذي تمت إحالته من قبل رئيس الديون إلى النائب العام للتحقيق معه هو موظف بالإدارة الفرعية بالرقابة المالية على الشركات والمصارف يدعى “ص-ت” .

حيث تم رصد تسجيل صوتي على المدعو “ص-ت” يؤكد قيامه بالابتزاز وطلب رشاوى و مواضيع تخص مكاتب المراجعة وليست شركات أو مصارف،و تتضمن تورط كذلك مكتب مراجعة مالية حديث لا اسم له بالقضية ، و رأس مال الشركة الخاضعة لمراجعته ضعيف ، و أن المكتب قد أخل بعمله .

الديوان أكد لصدى أن عضو ديوان المحاسبة ” معتوق على معتوق” لايزال إلى حد الآن خارج طرابلس بعد تباث تقاضيه رشوى من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

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