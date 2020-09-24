“عقيلة صالح” يصدر قرارا بتشكل لجنة للتحقيق في صرف المخصصات المالية لمكافحة كورونا

أصدر رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” اليوم الخميس قرارا بتشكيل لجنة لتحقيق في كيفية التصرف في المبالغ المالية المخصصة لمكافحة جائحة ” كورونا “، حيث ضمت اللجنة عضو مجلس النواب “محمد الفيرس” رئيساً لها وبعضوية المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب ” أشرف المبروك الدوس” وعضو عن هيئة الرقابة الإدارية وعضو عن ديوان المحاسبة وعضو عن هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح القرار أن اللجنة تستدعي من ترى ضرورة سماع أقواله أو شهادته والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة جميع الأماكن التي تم فيها توريد البضائع وتسليمها، وللجنة كما جاء في القرار تشكيل لجان فرعية أخرى تكون مهامها محدودة في سبيل استيفاء التحقيق أو أي مهمة أخرى مرتبطة بالتحقيقات، وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء والماليين والمختصين بالتحقيقات وذوي الخبرة في أي مجال.

كم تضمن القرار أنه على مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة تسهيل مهمة عمل اللجنة وتمكينها من الإطلاع على المستندات والسجلات والتكليفات والمحاضر وجميع الأوراق التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وعلى رئيس أركان القوات المسلحة “رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا” تقديم الدعم والمساندة لأعضاء اللجنة وتسهيل مهمة عملهم.

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