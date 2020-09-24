الدينار يواصل ارتفاعه في السوق السوداء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الليبي مع عودة التداولات اليوم الخميس في سوق المشير، وتراجع الدولار عند الساعة الواحدة ظهرا وتم تداوله بـ5.310 دنانير

وتراجعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ5.350 دنانير، وانخفضت قيمة اليورو أمام الدينار في سوق المشير، وتم تداوله بـ6.090 دينار.

كما تم تداول الليرة التركية بـ70 قرشا، بينما سجل الدينار التونسي أمام نظيره الليبي انخفاضا واضحا وبلغت قيمته 1.940فطما تراجع الجنيه المصري أمام الدينار وتم تداوله بـ 33 قرشا للجنيه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية