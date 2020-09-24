وصول سفينة مصرية لميناء طبرق تحمل 38 حاوية

أخبار ليبيا 24 -خاص

وصلت اليوم الخميس السفينة المصرية ” سيرانو ” إلى ميناء طبرق التجاري وعلى متنها 38 حاوية قادمة من ميناء دمياط المصري بها مواد غذائية وتنظيف لتجار من مدينة طبرق.

وأوضح إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية لأخبار ليبيا 24 أن هذه المواد تم جلبها عن طريق الاعتمادات وستكون أسعارها في متناول الجميع.

وأكد أن جميع الخطوات الاحترازية لمكافحة كورونا من رش الحاويات قد اتخذت بعد تنزيلها وقبل فتحها.

وقال الجراري، “يمنع صعود اي شخص عليها كما يمنع نزول أحد من طاقمها”.

وتستغرق الرحلة من ميناء دمياط إلى ميناء طبرق حوالي 30 ساعة، ولم تكن الرحلة الأولى بل سبقها العديد من الرحلات التي تقلص الوقت والجهد في حال وصول هذه الحاويات عن طريق البحر.

أكد الجراري، أن السلطات المصرية متعاونة مع الغرفة من أجل توفير السلع للتجار الليبيين، والتي تصل للمواطنين بأسعار مناسبة.

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