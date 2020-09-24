ارتفاع مفاجئ في اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 24/9/2020

عاودت اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس ارتفاعها في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي بشكل مفاجئ وسط حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ما بين الصعود والهبوط.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 24/9/2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.50 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.53 دينار

اليورو = 6.30 دينار

الجنية الإسترليني 6.90 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.99 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 5.95 دينار “مصرف الجمهورية”.

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