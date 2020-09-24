الجراري يدعو لمقاطعة المنتدى الاقتصادي الليبي التركي

دعا رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية عن الجانب الليبي إبراهيم الجراري، أعضاء الغرفة ومجلس رجال الأعمال الليبيين ومن الشركات العامة والخاصة، إلى ضرورة مقاطعة وعدم المشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول الذي دعا إليه في وقت سابق رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة النائب محمد الرعيض.

ووصف الجراري، الرعيض بأنه منتحل صفة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، لأنه أقيل من هذا المنصب في وقت سابق، وفق ما ورد في كتاب أصدره الجراري اليوم الخميس، وحصلت قناة “218” على نسخة منه.

وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، دعا رجال الأعمال للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الذي من المنتظر أن يعقد خلال منتصف أكتوبر المقبل في مدينة إسطنبول.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين حكومة الوفاق وتركيا على تعاون كبير خلال الأشهر الماضية، حيث زار محافظ مصرف ليبيا المركزي مدينتي أنقرة وإسطنبول أكثر من مرة خلال النصف الثاني من هذا العام فضلا عن زيارات مماثلة لوزيري المالية والتخطيط.

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