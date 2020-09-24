ليبيا تشرع في تصدير النفط من مرسى الحريقة

بعد توقف دام لأكثر من 8 أشهر، عادت الحركة الملاحية النفطية من جديد لميناء الحريقة النفطي بعدما رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن بعض الموانئ والحقول النفطية، منها مرسى الحريقة الذي استقبل خلال الساعات الماضية ناقلة النفط دلتا هيلس التي شرعت فور رسوها الأربعاء، بشحن حمولتها المقدرة بمليون برميل من النفط الخام.

وفيما لم تكشف شركة الخليج العربي، المسؤولة عن الشحنة، عن وجهتها، يقول خبراء في مجال النفط إن الحمولات الكبيرة الخارجة من ليبيا دائما تستهدف السوقين الصيني أو الإيطالي بدرجة أولى، فيما يأتي السوقان الأمريكي والأسترالي كخيارات من الدرجة الثانية.

وقالت مؤسسة النفط إن خسائر وقف الإنتاج والتصدير، قبل أن تشرع في أعمالها هذا الأسبوع بشكل جزئي، لامست الـ10 مليارات دولار في الوقت الذي دعت فيه الفرق الفنية في بعض المواقع التي وصفتها بالأمانة البدء بعمليات التشغيل الفوري لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة متوقعة أن يبلغ 260 ألف برميل.

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