المصرف المركزي: بلغت قيمة الاعتمادات التي فُتِحَتْ هذا الأسبوع قرابة 4.7 مليون دولار لعدد 15 شركة

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية هذا الأسبوع خلال الفترة من السابع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري والتي كانت على غير العادة مقتصرة على ورقة واحدة.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لعدد 15 شركة، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من أربعة ملايين و670 ألف دولار أمريكي.

واقتصرت الاعتمادات هذا الأسبوع على الحليب والبيض والقمح ولحم البقر المجمد والعجول والإبل وأغذية الأطفال والمواد والتحاليل الطبية والمكملات الغذائية وأعلاف الطيور والمبيدات والكراتين الفارغة.

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