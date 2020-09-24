اقتصاد

صندوق النقد يوافق على برنامج اقتصادي للسودان

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء، على برنامج اقتصادي للسودان لمدة 12 شهرا أعدته البلاد في ظل الجهود التي تبذلها من أجل القيام بإصلاحات، والذي يعتبر شرطا أساسيا للإعفاء من ديون مربوطة بها.

وأكدت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه، أن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية تعتبر فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي السوداني، إضافة إلى التمهيد لتحقيق نمو شامل.

وأشارت إلى أن الخرطوم تحمّل ديونا خارجية هائلة الأمر الذي يحد من قدرة هذا البلد المحمل بالديون والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك