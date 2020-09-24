صندوق النقد يوافق على برنامج اقتصادي للسودان

وافق صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء، على برنامج اقتصادي للسودان لمدة 12 شهرا أعدته البلاد في ظل الجهود التي تبذلها من أجل القيام بإصلاحات، والذي يعتبر شرطا أساسيا للإعفاء من ديون مربوطة بها.

وأكدت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه، أن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية تعتبر فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي السوداني، إضافة إلى التمهيد لتحقيق نمو شامل.

وأشارت إلى أن الخرطوم تحمّل ديونا خارجية هائلة الأمر الذي يحد من قدرة هذا البلد المحمل بالديون والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق الدولي.

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