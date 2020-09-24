رئيس مجلس الوزراء يمنح الإذن للبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام والمختار بشبكة المياه والصرف الصحي

بنغازي 24 سبتمبر 2020 (وال)-منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبدالرحمن الثني الخميس، الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بالبدء في ربط مناطق شبنة وحي السلام وحي المختار (الوحيشي) في مدينة بنغازي، بشبكة المياه والصرف الصحي العامة للمدينة.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس الجهاز السيد سالم حسن البرجي.

وشدّد السيد الرئيس على ضرورة ربط المنازل الواقعة في مناطق شبنة (أ، ب، ج، د)، والمنازل الواقعة في منطقتي حي السلام، وحي المختار (الوحيشي) بالشبكة الرئيسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبشكل متقن.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر، تعليماته المشددة بالإسراع في معالجة مشاكل مياه الشرب بمناطق شبنة وحي المختار وحي السلام بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات جهاز الإسكان والمرافق السيد سالم البرجي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بتوفير المياه لهذه المناطق، وتوصيل الخطوط الناقلة إليها، مع استكمال مشاريع رصف الطرق بتلك المناطق، مشددا على ضرورة الإسراع في التعاقد على تنفيذ مشروع المجالس المحلية الغربية: القوارشة، النواقية، بودريسه، اللويفيه، الحليس، أم مبروكة، بوفاخرة، تيكا، الفعكات.

كما تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بمنطقة طابلينو، والإسراع في معالجتها، مع إتمام كافة مشاريع البنية التحتية لبلدية بنغازي. (وال- بنغازي) ر ت

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