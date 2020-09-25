العملات الأجنبية تنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الليبي حالة ارتفاع محدودة، في تداولات نهاية الأسبوع أمس الخميس بعد حالة تذبذب كبير شهدتها.

وتداول التجار الدولار بـ5.480 دنانير مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 3 قروش، فيما ارتفعت قيمة الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا بمقدار 4 قروش، وتم تداوله بـ 5.510 دنانير، فيما تم تداول اليورو عند إغلاق أمس بـ 6.300 دنانير.

أما العملات الأخرى فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرش وتم تداولها بـ73 قرشا لليرة، فيما شملت حالة الارتفاع أيضا سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله بـ1.99 دينار فيما بلغت قيمة الجنيه المصري 35 قرشا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية