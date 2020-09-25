“سيالة وصنع الله” يناقشان كيفية حل نزاع ترسيم الحدود البحرية مع مالطا واليونان

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” اجتماعا أمس الخميس بمقر المؤسسة بطرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط فقد ناقش الاجتماع عدة مواضيع أبرزها مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي مالطا واليونان، وكيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وذلك وفق القوانين المعترف بها دولياً.

وأكد وزير الخارجية “سيالة” خلال الاجتماع بأن الوزارة ستتواصل مع الحكومتين المالطية واليونانية للتفاوض ومناقشة الامر والتوصل إلى حلول نهائية على أن تكون حلولا شفافة وواقعية لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

من جهته قال “صنع الله” بأن المؤسسة ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتهم الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم الى أن يتم التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية.

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