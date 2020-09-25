“السراج” يطالب بإعادة المرتزقة لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية

طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” أمس الخميس خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 بخطوات عملية تلزم الطرف الآخر بإعادة المرتزقة لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية.

وأضاف “السراج” خلال كلمته أننا لم نر بعد تجاوبا من المجموعات المسلحة والمليشيات التابعة للطرف الآخر، بل تصريحات عدائية صادرة عن المتحدث باسمهم، وحدوث خروقات نفذتها القوات التابعة لهم المدعومة بالمرتزقة، لذا إننا نحملة المسؤولية الكاملة عن حدوث مواجهات عسكرية، وما تجره من خسائر ودمار “على حد تعبيره”.

وأكد رئيس حكومة الوفاق أن الوصول الفعلي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ليبيا يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن كل الأراضي الليبية تحقيقا للسيادة الليبية.

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