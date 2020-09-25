اقتصاد

تحرّك ليبي لترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة إمكانية ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان، ومالطا، وحلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وفقًا القوانين المعترف بها دولياً.

وخلص الاجتماع بمطالبة صنع لله الشركات النفطية العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتهم الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، الى أن يتم التوصل الى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية.

من جانبه أكد وزير الخارجية بأن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية، عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ومدير عام الشؤون القانونية ومدير إدارة الاستكشاف ومدير إدارة المعلومات ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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