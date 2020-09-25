“الفلاح”: وضع الشبكة الكهربائية سيتحسن تدريجيًا ابتداء من يوم غدٍ السبت

قال مدير عام الشركة العامة للكهرباء “إبراهيم الفلاح” أن الشركة قائمة على استكمال أعمال صيانة الكوابل الأرضية لنقل الطاقة جنزور” بن حامد ” المغذية لمدينة طرابلس جهد 220 ك.ف.

وأوضح “الفلاح” خلال جولة ميدانية قام بها أن هذه الكوابل ستكون جاهزة نهاية يوم غدٍ السبت وستساهم في رجوع الكهرباء إلى المدينة ولو بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هناك فرق تشتغل حاليا وسط مناطق الاشتباكات بحوالي 30 شخص لمحاولة تصليح الأعطاب التي خلفتها الحرب.

وبين المدير العام أن هناك فرق قادمة من تونس لصيانة الكابل الآخر الذي سيقوم أيضا بتغذية المناطق وتقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء.

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