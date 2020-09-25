“أجوكو” تعلن عودة حقلي مسلة والحمادة للعمل

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، اليوم الجمعة، تشغيل حقلي مسلة والحمادة النفطيين التابعين للشركة.

وأفاد بن شتوان، أنه سيتم قريبًا تشغيل حقل السرير وحقل النافورة وباقي الحقول، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيعود تدريجياً في كل الحقول وستفتح موانئ السدرة وراي لانوف.

ويقع حقل مسلة جنوب غرب بنغازي بمسافة 500 كيلو متر، ويبلغ إنتاجه أكثر من 100 ألف برميل يومياً، أما حقل الحمادة، فيقع بالقرب من الزنتان، ويبلغ إنتاجه نحو 10 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام.

وقال بن شتوان، أن المستخدمين بهاذين الحقول باشروا بفتح الآبار وتشغيل المعدات من أجل عودة الإنتاج.

وأضاف، رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، أن مصفاة طبرق عادت للعمل وسوف يتم تصدير بعض المنتجات عبر ميناء البريقة في طبرق، مشيرًا إلى أن مصفاة السرير ستعود للعمل والإنتاج.

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