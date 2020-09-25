مصلحة الجمارك تضبط أكثر من 35 ألف علبة “كحول” بميناء الخمس البحري

أعلنت مصلحة الجمارك بجمرك ميناء الخمس البحري أمس الخميس عن قيامهم بضبط حاوية بسعة 20 قدم محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية بكمية 570 كرتونة.

وأشارت المصلحة أن هذه الكمية كانت معدة للتهريب كان من المفترض أن تكون هذه الحمولة مصابيح كهربائية حسب المستندات المرفقة لهذه الشحنة، مبينة أنه قد اتخدت الإجراءات القانونية اللازمة بفتح محضر لجمع الإستدلالات وإخطار النيابة المختصة.

فبعد ساعات من ضبط هذه الكمية أعلنت المصلحة من جديد ليتم ضبط حاوية آخرى بسعة 20 قدم يتكون محتواها علي مشروبات كحولية بأكثر من 34 ألف علبة، حيت كانت من المفترض أن تحمل علي متنها ماء شعير بنكهة البرتقال.

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