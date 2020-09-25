اقتصاد

ميناء طرابلس يستقبل 23 ألف طن بنزين و7800 طن إسمنت

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت إدارة ميناء طرابلس البحري بيانات حديثة أظهرت رسو العديد من السفن على منطقة المخطاف محملة بالعديد من الحاويات، تنتظر دورها لتفريغ حمولتها.

وأظهرت البيانات رسو السفينة “أنوار النصر” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية، في منطقة المخطاف، لتفريغ شحنتها المقدرة بـ23 ألف طن من البنزين.

وبحسب البيانات، تنتظر السفينة “ديب بريزي” دورها لتفريغ حمولتها والمقدرة بـ9 آلاف طن من الإسمنت المكيس.

كما توقعت إدارة الميناء وصول السفينة “أمير بي” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7800 طن من الإسمنت المكيس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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