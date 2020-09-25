ميناء طرابلس يستقبل 23 ألف طن بنزين و7800 طن إسمنت

نشرت إدارة ميناء طرابلس البحري بيانات حديثة أظهرت رسو العديد من السفن على منطقة المخطاف محملة بالعديد من الحاويات، تنتظر دورها لتفريغ حمولتها.

وأظهرت البيانات رسو السفينة “أنوار النصر” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية، في منطقة المخطاف، لتفريغ شحنتها المقدرة بـ23 ألف طن من البنزين.

وبحسب البيانات، تنتظر السفينة “ديب بريزي” دورها لتفريغ حمولتها والمقدرة بـ9 آلاف طن من الإسمنت المكيس.

كما توقعت إدارة الميناء وصول السفينة “أمير بي” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7800 طن من الإسمنت المكيس.

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