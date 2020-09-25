مالية المؤقتة تشرع في مناقشة الميزانية التقديرية لسنة 2021

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة أمس الخميس عن انطلاق أعمال مناقشة الميزانية التقديرية للعام القادم 2021، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية “إدريس الشريف” ورئيس لجنة مناقشة الميزانية للعام المالي 2021.

وأوضحت مالية المؤقتة أنه قد شارك في هذا العمل مراقبي الخدمات المالية وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى من نوعها يتم اشراك مراقبات الخدمات المالية بالبلديات في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة الليبية.

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