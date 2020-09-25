أسعار الذهب تواصل تحقيق المكاسب

سجلت أسعار الذهب صعودا، اليوم الجمعة، لكنها تقترب من تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس، في الوقت الذي تراجع في الدولار بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، بالإضافة للقلق إزاء عودة الصادرات من ليبيا.

وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، مسجلا 1873.83دولار للأوقية “الأونصة” لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام، كما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعا هي الأخرى بمقدار 0.1 بالمئة مسجلة 1879.20دولار.

يشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 20 بالمئة، ما دفع بنوكا مركزية في جميع أنحاء العالم لتقديم تحفيزات وتخفيض أسعار الفائدة، في محاولة لتخفيف ومواجهة أضرار الجائحة الاقتصادية.

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