اقتصاد

شركة الخليج تشغل حقلي المسلة والحمادة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي محمد بن شتوان أن الفرق الفنية تمكنت اليوم الجمعة من إعادة تشغيل حقلي المسلة والحمادة، مشيرا إلى قرب تشغيل حقلي السرير و النافورة المرتبط إمكانية عودة عملهما بمينائي السدرة وراس لانوف.

وأضاف بن شتوان خلال تصريحه عبر المنصات الرسمية للشركة بأن الفرق الفنية انتهت من شحن وتصدير مليون برميل عبر الناقلة دالتا هيس التي وصلت الأربعاء إلى ليبيا، مشيرا إلى وصول ناقلة النفط مارلين شيكاغو لميناء الحريقة في وقت سابق من اليوم، وشرعت في تعبئة حمولتها المقدرة بمليون برميل، وأشار بن شتوان إلى إمكانية وصول ناقلة نفط إلى ميناء طبرق يوم الاثنين المقبل بهدف تصدير المشتقات الصناعية من مصفاة المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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