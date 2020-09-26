هيئة الكهرباء تستقبل ناقلة محملة بـ”الوقود الخفيف”

أعلنت هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، عن وصول ناقلة تحمل على متنها كميات من الوقود الخفيف إلى محطة كهرباء السرير الغربي.

وقالت “الهيئة” في بيان لها عبر منصتها الرسميةأن الشحنة وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس، موضحةً أنه جاري العمل على تفريغ تلك الكميات في الخزانات ومن ثم ستتم فلترتها وتنقيتها من الشوائب بعد مرورها عبر منظومات التنقية الخاصة بالمحطة.

وسيتم بعدها تشغيل المحطة والدخول بها على الشبكة الكهربائية الشرقية، بعد أن خرجت محطة كهرباء السرير الغربي عن العمل خلال اليومين الماضيين بسبب نقص إمدادات الوقود.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، قد أعلن، في وقت سابق، أن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية يرجع إلى شحّ إمدادات الوقود الخفيف، وتأخر وصول الناقلة التي من المفترض أن تصل خلال العشرين من الشهر الجاري.

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