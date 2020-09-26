شركة سرت تستأنف رحلاتها بين “مرسى البريقة ومطار معيتيقة”

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن استئناف الرحلات الجوية بين “مرسى البريقة ومطار معيتيقة”.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الرحلات استؤنفت بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، ابتداء من الخميس المقبل.

وجاء ذلك في إطار عودة المستخدمين والمهندسين لأعمالهم بالحقول والموانئ النفطية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن بدء استئناف العمليات النفطية، في ميناء مرسى البريقة والحقول التابعة لها، لبدء التشغيل وإعادة عملية الإنتاج خلال أسرع وقت مع مراعاة ضوابط ومعايير السلامة المقـررة.

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