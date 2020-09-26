مؤسسة الاستثمار تعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع “التحول”

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أمس الجمعة، عن انتهائها من المرحلة الأولى لمشروع التحول والذي يعتبر من أهم مسارات استراتيجيات المؤسسة المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، بأن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تصميم واعتماد نظام تشغيلي يضمن فاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق الشفافية والرقابة الداخلية، والحوكمة و الإمتثال لمبادي سانتياغو Santiago Principles.

وأضاف بأن المؤسسة اعتمدت في هذه المرحلة الأولى للمشروع هيكل تنظيمي يُلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية والاستثمارية، وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية بما يًحاكي أحدث الممارسات في الصناديق السيادية العالمية.

البيان أشار إلى أنه بعد استكمال المرحلة الأولى من مشروع التحول ارتقى تقييم التزام المؤسسة بمبادئ سانتياغو Santiago Principles إلى 20 درجة من أصل 24 درجة، ويُذكر أنّ تقييم المؤسسة في منتصف 2019 قبل إعلان استراتيجيتها كان 6 درجات من أصل 24 درجة.

و تهدف المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال تنفيذ استراتيجياتها الشاملة إلى إدارة أصولها العالمية بأكبر قدر من الفعالية، وبما يتوافق مع نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا.

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