“الإحصاء البريطاني”: عجز الميزانية بلغ 173,7 مليار جنيه إسترليني

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية قد ارتفع إلى 173,7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 222 مليار دولار؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس بلغ 35.9 مليار جنيه إسترليني.

وفي محاولة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والنهوض بالبلاد من جديد؛ أطلق وزير المالية البريطاني برنامجا لدعم الوظائف للعاملين المتضررين من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، محذرًا من أن هذا البرنامج لن يستطيع إنقاذ الجميع، إضافة إلى خطط تمديد مدد إعادة سداد القروض للشركات وإرجاء إنهاء الخفض الضريبي لقطاع الضيافة الذي تضرر بشدة جراء الجائحة.

وكانت “بلومبرغ” قد ذكرت في وقت سابق أن إجمالي ما اقترضته الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الإغلاق الوطني للتصدي للجائحة في مارس، يفوق ما اقترضته خلال عام كامل في أعقاب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009.

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